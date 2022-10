Servidor público morre em queda de moto na região do Planalto 13 de Maio em Mossoró

O servidor público municipal Antônio Carlito de Oliveira Junior, de 30 anos, morreu após cair de sua moto na região do Planalto 13 de Maio, neste domingo, 2, em Mossoró-RN.

Carlito Junior, como era mais conhecido, estava se deslocando com sua motocicleta, quando perdeu o controle da motocicleta, subiu o canteiro e bateu numa árvore.

O local foi isolado pela Polícia Militar, para o local ser periciado pela Polícia Civil e a uma equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP).

O corpo de Carlito Junior foi removido para exames na sede do ITEP e as causas do Acidente serão apuradas em inquérito policial na 1ª DP o Alto São Manoel.

Carlito Junior era amigo pessoal do prefeito Allyson Bezerra, que neste domingo publicou uma foto ao lado dele nas redes sociais lamentando o acidente e se solidarizando com a família.