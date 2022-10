Prefeita Cinthia Sonale sai fortalecida das urnas com votação expressiva dos seus candidatos

O resultado das urnas em Grossos neste domingo (02) confirmou a hegemonia política da prefeita Cinthia Sonale no município. A votação expressiva dos seus candidatos vai ao encontro da boa aprovação do seu governo e do trabalho de articulação exitoso, que refletiram a larga vantagem eleitoral sobre os nomes apoiados pela oposição.



“A eleição deste ano traduziu o reconhecimento da nossa gestão pelo povo, que fez a leitura correta da conjuntura e avalizou mais uma vez nosso mandato. Em gratidão, seguiremos firmes na luta para fazer da cidade um lugar sempre melhor para se viver”, declarou a prefeita.



E ela tem motivos de sobra para agradecer e festejar, pois os números lhe foram muito favoráveis. Na disputa proporcional, por exemplo, Cinthia viu Beto Rosado e Jorge do Rosário abrirem margem de mais de 2 mil votos de diferença sobre Lawrence Amorim e Dr. Bernardo, então postulantes ligados ao bloco oposicionista local. Beto e Jorge foram os mais votados na cidade com 3.251 e 3.246 votos, respectivamente.



Quanto à corrida para o governo do estado, a gestora comemorou o desempenho de Fátima Bezerra em solo grossense. A governadora reeleita atingiu 64,62% dos votos válidos na cidade, sendo escolhida por 4.368 eleitores, o que dá uma maioria de 2.716 votos sobre a segunda colocada, a ex-vereadora Clorisa Linhares, que concorreu à prefeitura em 2020 e deixou o pleito deste ano com capital político menor em Grossos.



Já no tocante à eleição para o senado, Rafael Motta, candidato apoiado pela prefeita, acumulou 4.195 votos (67,40% dos válidos), número que corresponde a uma maioria de quase 3 mil votos sobre Rogério Marinho, opção preferida pelos adversários da gestão municipal.



Tudo isso sem falar dos 4.924 votos de Lula, cuja candidatura, desde o primeiro momento, recebeu a adesão da chefe do executivo grossense.



Com performance eleitoral acima da média dos seus antecessores, Cinthia quebra histórico de disputas acirradas no município, distancia-se ainda mais dos oponentes no plano local e aumenta sobremaneira as chances de renovação do seu mandato em 2024.