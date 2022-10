Parto é realizado na UPA do Alto de São Manoel, em Mossoró. A unidade é especializada em atendimento de emergência e precisou atender uma grávida que deu entrada na madrugada de terça-feira, dia 27 de setembro. “A gestante entrou em trabalho de parto e o médico Cláudio de Souza realizou o procedimento. Depois de estabilizados, mãe e filho foram encaminhados para o Hospital Maternidade Almeida Castro. Felicidade total dos profissionais de plantão pelo sucesso do procedimento”, disse o diretor da UPA do Alto de São Manoel, Fábio Eduardo.