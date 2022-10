Messi e Ronaldo podem disputar sua última Copa do Mundo em 2022

A Copa do Catar poderá ser a última de duas lendas do futebol mundial: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ambos vão disputar a principal competição da modalidade pela quinta vez. Será que algum deles conseguirá levantar o caneco? Torcedores e apostadores já estão utilizando o Código Bônus bet365 para tentar prever o resultado do Mundial.

Messi, de 35 anos, e Ronaldo, de 37, já estão na fase descendente da carreira. É claro que os dois têm muita qualidade e até poderão disputar a Copa de 2026, mas, se isso acontecer, certamente já não terão o protagonismo de que desfrutam hoje em suas seleções.

Sobre o argentino pesa mais a falta do título mundial. Isso porque ele representa um país bicampeão, ou seja, que já mostrou em outras oportunidades que é capaz de ficar com a taça. Além disso, muitos fãs consideram Messi melhor do que Maradona..

No entanto, Diego Maradona foi capaz, em 1986, de conquistar a Copa do Mundo para a Argentina. Sua atuação naquela edição foi histórica – com gols e passes decisivos. Por isso mesmo, a indagação de alguns argentinos mais inflamados é inevitável: se Messi é melhor, por que não consegue levar a taça para Buenos Aires?

Cristiano Ronaldo, por outro lado, se não tem a “obrigação” de conquistar o Mundial, é atormentado pela tentação de liderar a seleção portuguesa à sua primeira conquista da Copa do Mundo. E ele já sentiu o gostinho de uma façanha parecida ao levar Portugal ao título inédito da Eurocopa, em 2016.

Bons companheiros não faltam a nenhum dos dois. Tanto a Argentina quanto Portugal podem contar com grandes jogadores para a disputa da Copa do Mundo.

Lionel Messi terá companheiros como De Paul, Dybala, Lautaro Martínez, Di Maria, entre outros. Já Ronaldo será auxiliado por Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Cancelo, Pepe e João Félix. Não é à toa que as casas de apostas colocam ambas as seleções entre as favoritas para a conquista do Mundial do Catar.

Independentemente do que aconteça, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo já fizeram o suficiente para serem considerados dois dos melhores jogadores de todos os tempos. O português e o argentino dominaram o mundo do futebol por aproximadamente 15 anos, colocando todos os outros jogadores em uma prateleira inferior. Pareciam adultos jogando em meio a crianças. Como já se disse de Zico certa vez, se nenhum dos dois conquistar a Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo.