Correios vão realizar leilão virtual de veículos e um imóvel no Rio Grande Norte

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos anunciou para o próximo dia 13 de outubro um leilão para negociação de veículos e imóveis no Rio Grande do Norte. São 23 motocicletas e um imóvel, com arremates marcados para ocorrer no dia 10 de outubro.

O imóvel que será colocado para negociação é um prédio comercial da estatal, localizado na Ribeira, zona Leste de Natal. O leilão do bem está marcado para o dia 13 de outubro.

Ainda segundo a estatal, veículos e imóvel podem ser visitados mediante agendamento e para participar dos certames é necessário que o interessado esteja cadastrado na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil.

Os editais estão disponíveis no site onde a licitação eletrônica será feita, consultado pelo número da licitação 960960 (imóvel na Rua Chile) e 952016 (motocicletas).