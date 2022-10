Vigilante de rua é morto com tiro no pescoço no Assentamento Oziel, na Maísa

A vítima, identificada por Rodolfo, é da comunidade de Pau Branco, e estava visitando um amigo no Assentamento Oziel, no polo Maisa, zona rural de Mossoró-RN, quando teria sido baleado na altura do pescoço. Ele ainda foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu ao ferimento e morreu antes de chegar ao Hospital Regional Tarcísio Maia.

A vítima não é do assentamento Oziel. Ele mora na região do Pau Branco e estava visitando um amigo quando terminou baleado. As testemunhas do caso, evitaram falar sobre quem praticou o crime e como fugiram do local.

A Polícia Miliar foi acionada ao assentamento Oziel para iniciar as buscas aos suspeitos. O caso foi comunicado por familiares a Polícia Civil, que tratou de emitir a guia de exames para que a família consiga a liberação do corpo junto ao Instituto Técnico-cientifico de Perícia.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios em Mossoró, que já investiga centenas de outros casos de crimes contra a vida.