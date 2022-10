O caso do homem que mantinha a própria mãe em cárcere privado em Macaíba

Jocelin de Lima Bezerra, de 53 anos, deixava sua genitora, uma idosa de 77 anos, já com a visão comprometida, num ambiente totalmente insalubre. A senhora comia com as mãos e dormia num quarto sem energia, sem ventilação e dormia num colchonete fino de borracha. Quando os policiais chegaram ao local, a encontraram despida e suja com os próprios excrementos. O filho dela foi preso e encaminhado ao sistema prisional. Já a senhora foi encaminhada para um abrigado de idosos em Macaíba-RN.

O caso homem de 53 anos que a Polícia Civil de Macaíba-RN o prendeu no bairro Boa Vista, daquela cidade, por manter a própria mãe de 77 anos em situação de cárcere privado e também sofrendo maus tratos. Quando a polícia chegou ao local, a senhora estava despida e sujas com seus próprios excrementos.

O flagrante foi registrado na 20ª DP de Macaíba, na tarde desta terça-feira, dia 4, assinado pelo delegado Cidorgeton Pinheiro. A Polícia chegou ao caso através de denúncia anônima. O caso causou revolta nos moradores vizinhos e também nos policiais que trabalharam na ocorrência.

Jocelin de Lima Bezerra, de 53 anos, deixava sua genitora, uma idosa de 77 anos, já com a visão comprometida, num ambiente totalmente insalubre. A senhora comia com as mãos e dormia num quarto sem energia, sem ventilação e dormia num colchonete fino de borracha.

A ação decorreu de denúncias anônimas, que convergiram com relatórios do CREAS municipal, dando conta de que a vítima vivia confinada em um pequeno quarto, sem qualquer ventilação natural, iluminação e energia elétrica, dormindo em um colchonete de borracha e sendo forçada a se alimentar com as mãos, já que não enxerga mais.

Acionados com sua equipe ao local, o delegado Cidorgeton Pinheiro terminou por confirmar os fatos. Ao chegarem ao local, encontraram, ainda, a idosa despida e suja com os próprios excrementos fisiológicos, num cenário totalmente insalubre e inumano.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. Já a idosa foi encaminhada, com apoio do CREAS de Macaíba, a um abrigo, na cidade de Ceará-Mirim/RN.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.