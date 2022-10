Redução dos índices criminais: RN se aproxima da marca de 2.500 vidas salvas na atual gestão

Uma nova marca expressiva na redução dos índices criminais está próxima de ser registrada no Rio Grande do Norte. Em continuidade ao plano de redução das mortes violentas, o Estado está próximo de atingir a marca de 2.500 vidas salvas.

Até o dia 30 de setembro deste ano, a diferença no quantitativo de mortes violentas no comparativo entre a gestão atual e a gestão anterior, é de 2.476 vidas salvas.

Os números são da base de dados disponibilizados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), responsável por contabilizar e analisar diariamente os registros das Condutas Violentas Letais Intencionais, os chamados CVLIs.

A comparação do período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de setembro de 2022, em que foram registradas 5.145 mortes violentas, com o período de 1º de janeiro de 2015 a 30 de setembro de 2018, onde 7.621 crimes foram praticados, aponta 2.476 vidas salvas, uma redução de 32,5%.

Quanto aos aspectos das condutas criminais, destaque para a redução no número de homicídios dolosos no Estado. Foram 6.163 ocorrências no período de gestão 2015-2018, contra 4.090 ocorrências no período da atual gestão, entre 2019-2022, o que significa -33,6%.

Outro destaque positivo acontece nos crimes de latrocínio, o roubo seguido de morte. Redução de 269 registros na última gestão, para 200 registros na atual gestão estadual, são 25,7% a menos.

A política de trabalho integrado entre forças de segurança pública e a Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH), resultou em grande redução nos casos de feminicício. Enquanto 126 ocorrências foram registradas na gestão anterior, a atual gestão pontuou 67 ocorrências, diminuição em 46,8%.

Redução de mortes violentas nos maiores municípios

Mossoró (Redução de -16,5%)

2015-2018: 826

2019-2022: 690

Natal (Redução de 49,4%)

2015-2018: 2.058

2019-2022: 1.041

Parnamirim (Redução de -56,6%)

2015-2018: 542

2019-2022: 235

São Gonçalo do Amarante (Redução de -32,8%)

2015-2018: 408

2019-2022: 274