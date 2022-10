Mulher é encontrada morta com disparo de arma de fogo em estrada carroçável de acesso a RN 013

Uma mulher de 36 anos, identificada como Gracielly Any Stainy Lopes Silva, foi encontrada morta no início da tarde desta quarta-feira (5) na divisa entre as cidade de Mossoró e Tibau.

O corpo estava ao lado de uma motocicleta, ainda ligada, em uma estrada carroçável que liga a RN 013, de acesso a Tibau, à Estrada da Raiz. O local chamou a atenção dos policiais.

De acordo com o perito Bene Lemuel, do Itep, Gracielly estava com uma pistola calibre 9mm na mão e ferida com apenas um disparo.

Ainda segundo o perito, no local, não há indício de crime, mas apenas o exame de necropsia, na sede do Itep, irá determinar as circunstâncias do fato.

Um amigo de Gracielly, que esteve no local, afirmou ter falado com ela ontem e que ela estava bem, que não imagina o que possa ter acontecido. A mulher deixa duas filhas, sendo uma delas uma criança de 7 anos, com microcefalia.