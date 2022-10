Fátima diz que pretende realizar concursos para melhorar atendimento à população no RN

De acordo com a governadora, a prioridade são as áreas de Saúde, Educação, Segurança e Meio Ambiente. Em entrevista à 98 FM, ela destacou o caso do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), órgão de licenciamento e fiscalização ambiental que é de extrema importância para o desenvolvimento da economia do Estado. “No momento, cerca de 90% do corpo funcional do Idema é composto por contratos temporários. Portanto é muito importante que a gente possa fazer um concurso para oferecer à população um corpo efetivo para aquela pasta”, disse.