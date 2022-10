Comerciante é morto com tiros de calibre 12 por homem encapuzado, na Maisa

Um homem identificado como Renan Remberg Alves Bezerra, de 32 anos, foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (6), na Maísa, zona rural de Mossoró.

A vítima estava em um comércio de venda de bebidas, de sua propriedade, quando o suspeito chegou ao local, encapuzado. O homem teria ordenado que a mulher e o filho de Renan se trancasse em um quarto, antes de matar a vítima.

Renan foi alvejado com disparos de escopeta calibre 12 e morreu no local. O suspeito fugiu em seguida, com destino ignorado.

O corpo da vítima foi removido para exames na sede do Itep, na zona urbana do município. A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime.