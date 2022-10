Mossoró registra o segundo crime de homicídio em menos de cinco horas, nesta quinta (6)

O segundo caso aconteceu na rua Cesar Leite, quase em frente a uma escola, localizada no bairro Planalto 13 de Maio. Familiares estiveram no local e identificaram a vítima como sendo Karlos Eduardo Pereira Mendes. Segundo informações da PM, o homem, que estava em uma motocicleta, foi perseguido por suspeitos em um Voyage branco até ser alvejado e cair morto na calçada de uma residência. A identificação oficial da vítima só será possível após a perícia do Itep, que deve demorar um pouco a chegar ao local, visto que até a última atualização desta matéria, por volta das 17h15, estava atendendo uma ocorrência em outro município.