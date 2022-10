Corrida UnP 20 Anos será realizada neste domingo (9) em Mossoró

Retirada dos Kits Participação acontece no sábado (8), das 10h às 16h, no Campus Mossoró. O evento tem largada prevista para às 5h30, entretanto é orientado aos participantes que cheguem com pelo menos 30 minutos de antecedência. Com percurso localizado principalmente em frente ao Campus e nas proximidades da Avenida João da Escóssia, a Corrida vai ter duração máxima de 1h30min.