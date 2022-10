Mais de cem crianças e adolescentes participam da Aula Inaugural do Projeto Polícia Mirim

A Quadra Vicente Carlos de Menezes, no município de Governador Dix-Sept Rosado, ficou bonita com tantas crianças e adolescentes na tarde e noite desta quinta-feira (06). Foram mais de cem, acompanhadas por pais e mães, que participaram da Aula Inaugural do Projeto Polícia Mirim.

A solenidade contou com a participação da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Lorenna Evangelista; dos secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras), Marcos Medeiros (Planejamento e interino de Juventude, Cultura e Desporto), Kaká Silveira (Administração), Isabela Rodrigues (Educação); e dos vereadores Luara Fagundes (Presidente da Câmara), Adonias Melo, Chagas Cruz e Carlinhos do Horizonte; do coordenador geral do Projeto Polícia Mirim da Associação Batalhão Força Jovem do Rio Grande do Norte, Coronel Gilvanildo Simião Martins; do conselheiro tutelar, André Carlos; do representante da Polícia Militar, Sargento Wescley; e dos adolescentes do Nuca.

Durante a solenidade, o Coronel Gilvanildo explicou o funcionamento do projeto e tranquilizou os pais sobre as ações que são desenvolvidas. “Já estamos com mais de cinco anos de projeto e nunca tivemos nenhum tipo de problema”, assegurou.

Todos os participantes elogiariam a iniciativa da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em propiciar essa oportunidade para as crianças e adolescentes.

Lorenna Evangelista justificou a ausência e agradeceu ao prefeito Dr. Artur Vale pelo apoio irrestrito dado a todas as ações da área social. “Vocês podem ter certeza que contam com um prefeito de coração enorme e que coloca a questão social entre as prioridades da sua gestão”, afirmou.

A primeira-dama ainda falou da importância do projeto para a formação das crianças e adolescentes em grandes cidadãos no futuro.

O Projeto será iniciado sábado dia 22 no Gov-Dix Park, nos horários das 8 às 11h e das 13H às 17h. As crianças e adolescentes que ainda não se matricularam terão uma última oportunidade, até o sábado de início das atividades. No mesmo dia, haverá reunião com os adolescentes interessados em atuar como monitores.