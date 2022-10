RN atinge 54% de vacinados contra a pólio; campanha é prorrogada até 31 de outubro

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) prorrogou até o dia 31 de outubro a campanha de vacinação contra a poliomielite no Rio Grande do Norte. O estado atingiu o percentual de 54% das crianças menores de cinco anos vacinadas, mas a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é 95% deste público.



De acordo com os dados do Portal RN + Vacina, já foram vacinadas 100.315 crianças até a manhã desta sexta-feira (7). Para tentar ampliar a cobertura vacinal em todo o estado a Sesap recomenda aos municípios que, no próximo sábado (22), seja realizado mais um Dia D de vacinação, com os postos de saúde abertos e também ampliação dos locais para imunização, como parques, praças e supermercados.



Desde 2017 o RN não vem conseguindo atingir o percentual de cobertura para a pólio estipulado pelo Ministério da Saúde. Em 2021, o número foi de 69,88%; em 2020 um total de 69,7%; em 2019 atingiu 80,74%; em 2018 obteve 90,32% e chegou aos 69,52% em 2017.



“A queda da cobertura vacinal é um fenômeno multifatorial que perpassa todo o país, como mostram as pesquisas, contando nisso uma campanha anti-vacina que infelizmente de forma crescente atinge várias camadas da sociedade. A Sesap seguirá trabalhando de forma constante para recuperar a cobertura vacinal ideal, atuando diretamente em cooperação com os municípios, que são os responsáveis pela operacionalização do processo, ofertando ajuda técnica e parceria na realização de mutirões de vacinação constantemente”, disse a coordenadora de vigilância em saúde da Sesap, Kelly Lima.