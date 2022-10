Governo conclui 60% das obras de restauração e alargamento da RN 233

A restauração e alargamento de 41 km da RN-233 chegou a 60% de sua execução, sendo que um trecho de 20 km já está disponível para uso, facilitando a mobilidade entre as regiões do Alto e Médio Oeste, beneficiando mais de 40 municípios.

Esta é uma das maiores obras de infraestrutura rodoviária do estado, na qual o Governo do RN está investindo R$ 73,9 milhões, por meio do Projeto Governo Cidadão e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), junto ao empréstimo estadual com o Banco Mundial.

Os serviços em andamento são de pavimentação, execução de pontes e instalação de sinalização vertical e horizontal, com previsão de finalização para dezembro deste ano.

Entre as principais mudanças, estão o alargamento da rodovia, que passará de seis para sete metros de largura, ganhando um metro de acostamento e meio metro de drenagem em cada lado.

A obra vai do entroncamento da BR-304, em Assú, passando pelo município de Paraú, até à BR 226, nas imediações do município de Triunfo Potiguar.

Coordenador do Projeto Governo Cidadão, Gustavo Coêlho, secretário estadual de Infraestrutura (SIN), destaca que a ação “beneficia diretamente o tráfego de veículos pesados que fazem o escoamento da produção local de frutas e minérios, apoiando o desenvolvimento econômico regional, uma das premissas do Governo Cidadão”.

A intervenção não estava prevista no plano de aplicações do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial, mas, pela sua importância, foi encaixada.

O Projeto vem colaborando, significativamente, para que o Governo do RN invista um considerável volume de recursos financeiros em sua malha viária, com a implantação e/ou recuperação de rodovias, que somam R$ 250 milhões em dez estradas. Até o momento foram beneficiados 217 quilômetros de estradas, além dos 41 km da RN 233.