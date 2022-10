PC prende dois acusados de matar Alisson das Pamonhas e pede ajuda para prender o terceiro

Kleber Lucas Paz de Oliveira, vulgo "Klebinho" conseguiu fugir do cerco policial. Os outros dois envolvidos são o primo dele, Alvaro Diego Ferreira Sarnento, o Alvinho, que foi preso em Alexandria. O outro envolvido no crime foi Camilo Cassimiro Nunes, o Camilo Bombado, que já está preso por envolvido com quadrilhas perigosas. A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181, disque DEICOR (84) 3232-2862 ou ZAP DEICOR (84) 98135-6796.