Prefeito de Governador destina R$ 1 milhão para concluir Ginásio iniciado há 10 anos

A obra foi paralisada em 2012 e ficou esquecida por uma década, transformando em pesadelo o sonho dos desportistas dixseptienses de contarem com uma praça de esporte com grande estrutura. Na manhã desta sexta-feira (07), o prefeito Dr. Artur Vale assinou a Ordem de Serviço autorizando a empresa WSC Empreendimentos e Construções LTDA a iniciar os serviços. O investimento total será de 1.304.207,32, sendo os R$ 390 mil restantes em recursos da União, via Ministério do Desenvolvimento Regional.

A Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, distante 36 km de Mossoró/RN, está investindo quase R$ 1 milhão em recursos próprios para retomar obra de ginásio poliesportivo, que foi paralisada há cerca de 10 anos. O investimento total será de 1.304.207,32, sendo os R$ 390 mil restantes em recursos da União, via Ministério do Desenvolvimento Regional.

A obra foi paralisada em 2012 e ficou esquecida por uma década, transformando em pesadelo o sonho dos desportistas dixseptienses de contarem com uma praça de esporte com grande estrutura.



Na manhã desta sexta-feira (07), o prefeito Dr. Artur Vale assinou a Ordem de Serviço autorizando a empresa WSC Empreendimentos e Construções LTDA a iniciar os serviços.



A solenidade foi realizada no pátio da obra e contou com a participação dos secretários municipais Dr. Adail Vale (Saúde), Genivaldo Felipe (Obras), Marcos Medeiros (Juventude, Cultura e Desporto), Elvis Andrade (Chefe de Gabinete), Kaká Silveira (Administração), Isabela Rodrigues (Educação), Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente) e Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural); dos vereadores Luara Fagundes (Presidente da Câmara), Adonias Melo, Chagas Cruz e Carlinhos do Horizonte; representante da empresa responsável pela obra, Matheus Pereira; representantes de várias modalidades esportivas e população em geral.



Representando os desportistas, o professor e diretor do Tapuyo, Miguel Borges, exaltou a importância da retomada da obra do ginásio e relatou que é um sonho que já parecia impossível. “Muitos já não acreditavam que seria possível à conclusão dessa obra. Mas felizmente o prefeito doutor Artur Vale, demonstrando todo o seu compromisso com o esporte, está provando o contrário”, declarou.

Luara Fagundes elogiou o prefeito Dr. Artur Vale por mais uma obra que será executada e observou que os investimentos dos recursos arrecadados pelo Município tem sido a marca da atual gestão municipal. “Agora a gente pode ver o destino dos recursos, que estão sendo transformados em benefícios para a população”, ressaltou.

Dr. Artur Vale falou da importância da retomada e da conclusão da obra do ginásio para o esporte do município, destacando ainda os investimentos que estão sendo feitos em competições locais e no incentivo para que equipes de Governador também atuem fora da cidade. “Nós vamos concluir essa obra e digo isso com certeza, pois temos os recursos necessários em caixa. É mais um compromisso que assumimos e que vamos honrar a nossa palavra”, discursou.





O prefeito disse ainda que a gestão municipal está realizando investimentos em todas as áreas e se comprometeu em concluir todas as obras que ainda estão paralisadas, citando, por exemplo, o Hospital Municipal, a UBS do Osmar Vicente, entre outras. “Já temos três milhões de reais e vamos com certeza retomar a obra do nosso hospital, bem como estamos trabalhando para concluir e entregar todas as obras que encontramos paralisadas”, afirmou.



Já a partir da próxima segunda-feira (10), a empresa responsável pela obra vai começar a mobilizar os equipamentos necessários para iniciar a execução dos serviços. A previsão de conclusão da obra é de seis meses.