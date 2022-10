Veja quem são os cinco homens fuzilados num Fox prata no Vale do Açu

Chacina aconteceu no final da noite deste sábado, na RN que liga as cidades de Ipanguaçu e Afonso Bezerra; O veículo está licenciado no nome de Cleber de Lima Lopes Junior, do município de Areia Branca. Os corpos estão sendo examinados e identificados oficialmente no ITEP, em Mossoró. O caso deve ser investigado pela Delegacia Regional de Macau

Cinco homens (três natural de Mossoró, dois de Areia Branca e um de Assú) encontrados fuzilados na rodovia que liga a cidade de Ipanguaçu a cidade de Afonso Bezerra no final da noite deste sábado, dia 9.

Os cinco corpos estavam dentro de um Fox prata, com placas de Areia Branca, virado no acostamento da rodovia, crivados de balas. Dentro do carro, haviam galos de briga. As vítimas foram oficialmente identificadas no Instituto Técnico-cientifico de Perícia, em Mossoró.

Nomes das vítimas.

Luciano Batista Fernandes, nascido em 10/07/1993. Natural de Areia Branca.

Matheus Marcos Bezerra da Silva, nascimento em 27/07/2000. Casado, natural de Mossoró.

Natanael Jandson da Silva Lopes, nascimento 16/08/1994. Casado, natural de Mossoró.

Generson Cassiano da Silva, nascido em 02/08/1992. Casado e natural de Areia Branca.

Josué Matheus Simão Dias, nascido em 08/06/1999. Casado, natural de Assú

A Polícia Militar foi acionada ao local, em seguida policiais civis e o Instituto Técnico-científico de Perícia, para iniciarem as investigações para identificar as vítimas e esclarecer o caso.

A princípio, os policiais encontraram no veículo o documento do Fox prata, ano 2009/2010, placa NNR 9C58, licenciado para a o município de Areia Branca, em nome de Cleber de Lima Lopes Júnior, que não está entre as vítimas.

Outra informação obtida com policiais militares que estiveram no local, é que o carro estava em deslocamento quando teria sido fuzilado e depois descido o acostamento e virado. Haviam galos de briga dentro do veículo.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Regional de Macau, como apoio dos policiais militares que fizeram os primeiros levantamentos e os relatórios técnicos do Instituto Técnico-científico de Perícia de Mossoró, onde os corpos foram oficialmente examinados e identificados.