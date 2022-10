Homem morre a caminho do HRTM, após ser baleado no Alto da Pelonha, em Mossoró

O crime aconteceu na noite deste domingo (9). A vítima foi identificada como Wiltemberg dos Santos Pereira, de 24 anos. Ele sofreu um ataque a tiros no Conjuntos Novo. Ainda chegou a ser socorrido em uma ambulância do Samu, mas acabou não resistindo. O corpo de Wiltemberg foi encaminhado para exames na sede do Itep. A Polícia Civil vai investigar o caso.