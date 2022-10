45 pessoas são detidas por crime ambiental e PRF apreende 189 aves silvestres no RN

As prisões e apreensões aconteceram entre os dias 6 e 7 de outubro, no município de Macaíba, no âmbito da operação Nordeste Seguro. Os proprietários das aves, que não possuíam documento do órgão ambiental competente, foram enquadrados no crime previsto no art. 29 da Lei 9.605/98, que proíbe as condutas de matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre, e firmaram Termo de Compromisso de comparecer em Juízo quando intimados, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.