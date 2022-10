Governo do RN e Grupo Reviver realizam mamografias gratuitas no Centro Administrativo

A campanha do Outubro Rosa chama atenção para a importância do autoexame na prevenção do câncer de mama. Nessa circunstância, o Governo do Rio Grande do Norte, por meio do Programa Estadual de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho (PQVST), firmou mais uma vez parceria com o Grupo Reviver para a realização de mamografias gratuitas no Centro Administrativo. O objetivo é oferecer o serviço às mulheres da faixa etária entre 40 e 75 anos.



O mutirão vai ser realizado nos dias 31 de outubro e 01, 03 e 04 de novembro de 2022, no estacionamento da Escola de Governo. A ideia é oportunizar acesso ao exame, principalmente, às servidoras públicas estaduais, embora a ação seja direcionada para todas as mulheres com interesse em fazer a mamografia.



Os atendimentos serão realizados de duas formas. Para a comunidade, será por ordem de chegada mediante distribuição de fichas na recepção da Escola de Governo, respeitando o limite diário estabelecido, que é de até 35 exames pela manhã. Os atendimentos para esse público serão das 7h às 13h.



Para as servidoras públicas, o exame será na parte da tarde, entre 13h e 17h, respeitada a hora agendada, que pode ser feita pelo telefone (84) 3232-1490. As vagas ficarão indisponíveis conforme forem sendo preenchidas. Nesse turno também será respeitado o limite de até 35 mamografias realizadas. No total do dia serão 70 exames feitos no caminhão do Grupo Reviver.



“A realização de mamografia é de extrema importância para a prevenção do câncer de mama, por isso firmamos parceria com o Grupo para propiciar mais comodidade às servidoras estaduais, trazendo assim esse atendimento para mais perto do seu ambiente de trabalho”, destaca Graça Araújo, vice-presidente da Comissão Estadual do Programa de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho do Rio Grande do Norte.



Documentos necessários



Para realização da mamografia, será preciso apresentar a carteira do SUS de Natal, Carteira de Identidade (RG) e comprovante de residência, além de ter idade a partir de 40 anos.



O exame leva entre 10 e 15 minutos para ser concluído. Os resultados serão entregues na Escola de Governo cerca de 30 dias após sua realização.