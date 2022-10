Criminoso anuncia assalto e esfaqueia jovem porque ela não tinha o que entregar

O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (10), no bairro Jardim dos Pampas, município de Extremoz. O irmão da vítima contou ao G1 que a irmã voltava do trabalho e afirmou ao criminoso que não estava com nada. Ele então “agarrou o braço dela, levantou a blusa pra ver se realmente não tinha nada e esfaqueou minha irmã na barriga. Minha irmã conseguiu chegar em casa, ligar pra minha mãe, com os amigos, e conseguiu chegar. Eu corri, quando eu cheguei em casa minha irmã estava com a faca na barriga, esperando o socorro", contou.