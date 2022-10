Turista paraense morre após acidente na tirolesa de Canoa Quebrada, no Ceará

Um turista natural de Belém, no estado do Pará, morreu após sofrer um acidente na tirolesa da praia de Canoa Quebrada, município de Aracati/CE, no final da tarde desta segunda-feira (10).

A vítima foi identificada como Sérgio Murilo de Santana, de 39 anos. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição da BPtur foi acionada para averiguar o caso, por volta das 17h30.

Chegando ao local, os policiais receberam a informação que o homem havia sido socorrido pelos proprietários da tirolesa, para o Hospital de Aracati.

Os PMs então se dirigiram até a unidade de saúde. Chegando lá, foram informados que Sérgio Murilo já chegou ao local já sem vida.

De acordo com o Diário do Nordeste, o secretário de segurança do município, Werisleik Pontes Matias, informou que o acidente ocorreu após uma viga que sustentava o equipamento do passeio nas dunas romper.

A tirolesa de Canoa Quebrada é um dos atrativos turísticos mais famosos da praia cearense, atraindo pessoas de todas as regiões do país para se aventurar na descida.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia Civil de Aracati.