Missão Rio Grande do Norte na Argentina ativa mercado para o voo direto de Buenos Aires. O roadshow, organizado pela Emprotur, com ampla participação do trade potiguar e apoiado pela Gol Linhas Aéreas, inclui os principais mercados emissores e ativa a venda do RN nas cidades de Buenos Aires, Rosário, Córdoba e Mendoza. Os eventos reuniram mais de 300 profissionais, entre agentes e operadores de turismo, que participaram de capacitações sobre o Rio Grande do Norte e da GOL Linhas Aéreas, onde foram apresentadas as vantagens das conectividades, potencialidades do destino e os principais atrativos turísticos. Os profissionais também participaram de uma rodada de negócios com representantes do trade turístico potiguar para estimular novos negócios.

A volta do voo direto ligando Buenos Aires a capital potiguar, prevista para dezembro, desperta o interesse do mercado argentino no Rio Grande do Norte.

Com intuito de promover o novo voo e facilitar negócios entre os países ocorreu a Missão Rio Grande do Norte na Argentina.

O roadshow, organizado pela Emprotur, com ampla participação do trade potiguar e apoiado pela Gol Linhas Aéreas, inclui os principais mercados emissores e ativa a venda do RN nas cidades de Buenos Aires, Rosário, Córdoba e Mendoza.

Os eventos reuniram mais de 300 profissionais, entre agentes e operadores de turismo, que participaram de capacitações sobre o Rio Grande do Norte e da GOL Linhas Aéreas, onde foram apresentadas as vantagens das conectividades, potencialidades do destino e os principais atrativos turísticos.

Os profissionais também participaram de uma rodada de negócios com representantes do trade turístico potiguar para estimular novos negócios.

"É perceptível a demanda do mercado argentino com o voo direto entre a capital argentina e o Rio Grande do Norte. Ações como o roadshow e a participação na FIT ajudam a impulsionar as vendas do voo e ampliam os negócios entre o nosso trade e o país vizinho, que é o nosso maior mercado emissor de turistas na América Latina", afirma Nayara Santana, gerente de promoção internacional da Emprotur.

A Missão Rio Grande do Norte na Argentina conta com apoio a sua realização do Projeto Governo Cidadão, financiada com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial.