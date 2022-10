Inscrição para o Prêmio Fomento 2022 termina nesta terça-feira, 11

A Secretaria Municipal de Cultura encerra nesta terça-feira (11) as inscrições para o Prêmio Fomento 2022. A Prefeitura de Mossoró investirá mais de 400 mil reais na idealização do projeto, enaltecendo a arte e cultura mossoroenses. Poderão se inscrever projetos que integram as áreas de Música, Artes Cênicas, Audiovisual, Artes Visuais, Cultura Popular e Literatura.



Os artistas interessados deverão fazer o download dos envelopes disponíveis no edital “Prêmio Fomento 2022” para iniciar o processo de cadastramento. A efetivação da inscrição acontece unicamente de forma presencial na Secretaria Municipal de Cultura, instalada na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, até as 16h desta terça-feira (11).



Os projetos inscritos deverão contemplar um plano de circulação das expressões culturais, na ideia de propor mecanismos e instrumentos qualificados na promoção de apresentações descentralizadas, além da difusão dos bens culturais previstos no projeto.



“É um momento significativo para os nossos artistas. O Prêmio Fomento 2022 vem para fortalecer o calendário cultural de Mossoró. Uma oportunidade ímpar aos artistas da terra, na condição do espaço e viabilidade para executar seus projetos”, disse Etevaldo Almeida, secretário de Cultura.



Os procedimentos para participação no Prêmio Fomento 2022 estão disponíveis no edital do prêmio: (https://www.prefeiturademossoro.com.br/) na aba licitação. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3315-4967 ou através do e-mail: cultura@prefeiturademossoro.com.br.