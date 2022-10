PRF apreende mais de R$ 900 mil em cloridrato de cocaína na BR 304, em Mossoró

A apreensão aconteceu na tarde desta terça-feira (11). A droga era transportada no interior do para-lama de um veículo modelo Tucson. Também foi apreendida a quantia de R$ 812 junto ao condutor e dois aparelhos celulares. O homem afirmou que não sabia que a droga estava escondida no carro e que viaja de Mossoró para Natal, para visitar uma irmã.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira (11), 5,380 kg de cloridrato de cocaína e prendeu um homem de 55 anos.

A prisão e a apreensão aconteceram no km 57 da BR 304, no município de Mossoró. A droga era transportada no interior do para-lama de um veículo modelo Tucson. Também foi apreendida a quantia de R$ 812 junto ao condutor e dois aparelhos celulares.

O homem afirmou que não sabia que a droga estava escondida no carro e que viaja de Mossoró para Natal, para visitar uma irmã.

Ainda segundo informações da PRF, com a apreensão da droga, o prejuízo estimado ao crime organizado supera a cifra de R$ 900.000,00.

A PRF além de monitorar as rotas do tráfico, conta com um policiamento orientado por inteligência além de uma fiscalização minuciosa por parte de seus agentes, o que permite com que o objetivo dos traficantes não seja concretizado.