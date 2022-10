Subestações elétricas de Mossoró e Caicó passam por processo de modernização

Cerca de 367 mil potiguares de duas das regiões mais importantes do estado foram beneficiados pela iniciativa. Essas centrais de distribuição são responsáveis por melhorar a qualidade de fornecimento de energia elétrica, trazendo mais confiabilidade ao sistema. “O trabalho concentrou-se principalmente na ampliação da capacidade da Subestação Mossoró III, localizada no Abolições, e da Subestação Caicó, no Centro. Estas Subestações são fundamentais para o fornecimento de energia elétrica aos consumidores nas duas cidades”, explica Flávia Andrade, gerente de Expansão da Alta Tensão da Neoenergia.