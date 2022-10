Preso de justiça em liberdade condicional é encontrado morto em Areia Branca

Pereira da Costa, conhecido por “Fernando Chaval”, de 54 anos, natural do município de Natal. Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado caído, com sinais de violência, em uma área de salina no Bairro São João. Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada para prestar socorro à vítima, mas chegando ao local, constatou que ela já estava em óbito.