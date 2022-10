Sesap promove ações de incentivo à prevenção do Câncer de Mama. O objetivo é fomentar a prevenção, a atenção e o cuidado na busca da realização dos exames preventivos ao câncer de mama, bem como trocar conhecimentos e compartilhar informações sobre o tema. O debate dos encontros será conduzido pela ginecologista e obstetra Iaponira da Silva Figueiredo Vidal, especialista em ginecologia endócrina e climatério. No dia 14, o evento será realizado na Recepção do prédio da Sesap. Já no dia 17, a conversa será no auditório da Coordenadoria de Regulação e Avaliação em Saúde – CORSA, seguida de um café compartilhado e um momento da beleza.

Dentro das ações da Campanha do Outubro Rosa, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio da Coordenadoria de Atenção à Saúde, irá realizar dois encontros para discutir sobre a importância da prevenção do câncer de mama, nos próximos dias 14 e 17, às 9h, na Sesap.



O objetivo é fomentar a prevenção, a atenção e o cuidado na busca da realização dos exames preventivos ao câncer de mama, bem como trocar conhecimentos e compartilhar informações sobre o tema. O debate dos encontros será conduzido pela ginecologista e obstetra Iaponira da Silva Figueiredo Vidal, especialista em ginecologia endócrina e climatério.



No dia 14, o evento será realizado na Recepção do prédio da Sesap. Já no dia 17, a conversa será no auditório da Coordenadoria de Regulação e Avaliação em Saúde – CORSA, seguida de um café compartilhado e um momento da beleza.



Como forma de reforçar o incentivo à prevenção, as servidoras da Sesap estão sendo convidadas a assinar um certificado (disponível na recepção do Secretaria), assumindo o compromisso de fazer seus exames preventivos ao câncer de mama.



Os encontros são uma realização da Coordenadoria de Atenção à Saúde, Subcoordenadoria de Atenção Primária à Saúde e Ações Programáticas, Área Técnica de Saúde da Mulher, em parceria com a Rede de Atenção Materno Infantil - RAMI, o Núcleo de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho - NASST, Núcleo Estadual de Saúde e Segurança do Trabalho - NESST, e a Comissão de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho – CQVST.