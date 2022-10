Homem de 23 anos morre em confronto com a Polícia Militar no município de Apodi

Por volta das 12h desta quinta-feira (13), um suspeito morreu e outro foi preso após trocarem tiros com a Polícia Militar, na Baixa do Caic, no município de Apodi, no Rio Grande do Norte.

Segundo informações da PM, as guarnições do GTO e da Rádio Patrulha de Apodi, juntamente com uma guarnição do destacamento de Itaú, foram verificar uma denúncia

de que membros de uma facção criminosa estavam reunidos em uma residência, para planejar a morte de um desafeto, membro de uma facção rival.

Ao realizarem o cerco no local indicado, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram a agressão. Um suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso pelos policiais.

Um outro homem, Jeferson de Lima Moraes, de 23 anos, acabou sendo alvejado na troca de tiros. Ele ainda chegou a ser socorrido pelos próprios policiais para o hospital da cidade, mas acabou não resistindo.

Com eles foram apreendidos uma pistola calibre .380, um revólver calibre. 38, 88 papelotes de cocaína, uma balinha de maconha e pouco mais de R$ 2 mil em espécie.