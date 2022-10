PM averigua denúncia de tráfico de drogas e suspeito acaba morto em confronto, em Upanema

O caso aconteceu por volta das 11h30 desta quinta-feira (13). Os policiais verificavam uma denúncia sobre tráfico de drogas em uma residência do município, quando um homem, identificado como Luzemberg Valetim da Costa, de 37 anos, tentou fugir do local pulando o muro. Ao ser perseguido, ele efetuou disparos contra os PMs, que revidaram a agressão. O homem ainda foi levado pelos policiais para o hospital do município, mas não resistiu. Na residência, os policiais apreenderam celulares, drogas, saquinhos de dindin (usados para fracionar drogas), uma motocicleta e munições, uma deflagrada e três percutidas.