Aulões na TV levam conteúdo preparatório do Enem a estudantes do RN

A rede estadual de ensino prepara seus alunos para mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Está no ar o “Juntos no ENEM”, aulões preparatórios exibidos pela televisão. Realizado pelo Governo do Rio Grande do Norte, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), os aulões são exibidos pela TV Band Natal (canal 3.1) aos sábados e domingos, das 6h às 8h, e disponíveis no canal oficial da SEEC no YouTube.



Pelo terceiro ano consecutivo, o “Juntos no ENEM” leva ao ar aulões com os principais temas das quatro áreas do conhecimento: ciências humanas, ciências da natureza, linguagem e matemática.



Professores da rede estadual são os responsáveis pelo conteúdo e apresentam as aulas, gravadas em estúdio. Todos os conteúdos veiculados são traduzidos em libras.



“Além dos tradicionais aulões presenciais realizados em cada diretoria regional de ensino, os estudantes contam com mais essa importante ferramenta de aprendizagem, que é o “Juntos no ENEM”. Até a véspera das provas, todos os estudantes do Rio Grande do Norte que sintonizarem o canal 3.1 terão acesso a aulões planejados para contribuir nessa reta final. Todo o conteúdo é feito por professores da nossa rede, que tornam a linguagem mais acolhedora e a abordagem dos temas em total sintonia com o que é debatido em nossas escolas”, pontua Getúlio Marques, titular da SEEC.



Língua portuguesa, biologia, física, matemática, história, redação, língua inglesa, geografia são alguns dos temas dos aulões, disponíveis no canal da SEEC no Youtube. Sempre após a exibição na TV aberta, os conteúdos podem ser revistos na plataforma de vídeos Google.