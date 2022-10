Preso de justiça tenta matar a ex-esposa a tiros na Cohab, em Mossoró

A Polícia Militar registrou uma tentativa de feminicídio na tarde desta sexta-feira (13), na região da Cohab, no Grande Alto de São Manoel, em Mossoró.

Clenilson de Oliveira Lima, que está em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, desferiu cerca de 10 disparos contra a casa onde vive a ex-esposa dele.

A vítima informou aos policiais que o casal está separado há cerca de 2 anos, mas que o homem não aceita o fim do relacionamento. Inclusive, ela já tem medida protetiva contra ele.

A mulher ainda contou que só conseguiu escapar porque percebeu o momento em que ele se aproximou do local, então correu e se escondeu. Após os disparos, Clenilson fugiu do local.

Uma viatura do 12º Batalhão escoltou a vítima até a Delegacia de Plantão, para registrar a ocorrência, e os demais seguem patrulhando a procura do suspeito, que rompeu a tornozeleira, antes de cometer o crime, e a descartou em uma vala, na região do Pirrichil.



Clenilson já responde pelo crime de tráfico de drogas.