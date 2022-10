Naline Leite é a vencedora do concurso “A Mais Bela Voz de Serra do Mel”

A Mais Bela Voz de Serra do Mel é Naline Leite. Ela tem 29 anos, é formada em música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), e é professora de artes e música.

Interpretando a música Maria Maria, de Milton Nascimento, Naline Leite foi a grande vencedora da disputa realizada pela Prefeitura de Serra do Mel e organizada pelas secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a de Turismo.

“‘É uma música que gosto muito, é um afago para minha alma e que traz um significado. Cantar tem um significado especial em minha vida”, disse a vencedora.

O segundo lugar do concurso ficou com Fransueldo Oliveira, cantando o Último Telefonema, de Agnaldo Timóteo, e o terceiro com Mirian Costa.

O primeiro colocado recebeu R$ 3 mil reais e troféu. O segundo colocado ficou com R$ 2 mil reais e troféu e o terceiro colocado recebeu R$ 1 mil reais mais troféu.