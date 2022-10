Dissé da Criançada na Folia movimenta Governador Dix Sept Rosado

O evento vai reunir as crianças das zonas urbana e rural do município e contará com trio elétrico na Rua Josué dias com o show de Penélope Charmosa, brincadeiras com bola, bambolê, música, dança e muita diversão. Outras atrações são a apresentação do robô Cybertron, que tem três metros de altura, efeitos especiais e é equipado com laser, além da participação especial do Coral da Escola de Artes de Mossoró.