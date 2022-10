Operação "Câncer Maligno": Polícia apreende 500 mil maços de cigarros contrabandeados no RN

A mercadoria avaliada em cerca de R$ 2 milhões foi apreendida numa fazenda localizada no município de Bom Jesus, região agreste potiguar. No imóvel, também foram apreendidos sete veículos carregados com o mesmo material ilícito. A ação também contou com o apoio da Polícia Militar. No momento da chegada dos policiais, os suspeitos conseguiram se evadir, não sendo possível efetuar suas prisões.