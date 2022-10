Operação Albatroz intensifica ações de combate à criminalidade em Grossos e Areia Branca

A operação tem por objetivo aumentar a sensação de segurança da população com o reforço enviado, que em conjunto com policiamento local, busca inibir a circulação de armas, drogas, e criminosos. De acordo com a corporação, as guarnições estão realizando barreiras em pontos estratégicos, e intensificando o patrulhamento com abordagens a pessoas e veículos suspeitos na cidade e zona rural.