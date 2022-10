7 pacientes nas UPAs, sendo um de UTI, aguardam transferência para o HRTM

Em entrevista concedida na manhã desta terça-feira (18), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, lamentou a situação do Hospital Regional Tarcísio Maia que, devido a superlotação, não consegue receber os pacientes que estão nas Unidades de Pronto Atendimento do Município, precisando serem regulados para receber atendimento especializado na unidade do Estado. O gestor cobrou a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, que possa fazer um trabalho junto ao governo do estado, para que esta situação seja resolvida.