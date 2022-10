MP deflagra operação para combater atuação de uma organização criminosa no Alto Oeste do RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta quarta-feira (19) a operação Carteado. O objetivo é combater a atuação de um grupo suspeito de cometer os crimes de tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo, e organização criminosa no Alto Oeste potiguar.

A operação Carteado teve o apoio da Polícia Militar e cumpriu cinco mandados de prisão e outros seis, de busca e apreensão, nas cidades de Pau dos Ferros e São Miguel.

Ao todo, um promotor de Justiça, nove servidores do MPRN e 36 policiais militares participaram da ação desta quarta-feira.

A investigação sobre a atuação dessa organização criminosa foi iniciada em 2021. O MPRN já tem provas da atuação do grupo principalmente em Pau dos Ferros e cidades próximas, onde controlavam o tráfico de drogas e outros crimes.

Nas buscas desta quarta, aparelhos de telefonia celulares foram apreendidos. O material seguirá para análise. O MPRN investiga a participação de outras pessoas nos crimes cometidos pela organização na região.