TRE/RN inicia preparação das Urnas para o 2º turno das Eleições

Faltando poucos dias para o 2º turno das Eleições 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) deu início nesta segunda-feira (17), ao procedimento de carga das urnas eletrônicas para a votação do dia 30 de outubro.



As urnas eletrônicas que pertencem à capital e região metropolitana, são preparadas no Coje (Centro de Operações da Justiça Eleitoral). Essa preparação irá acontecer até o dia 25 de outubro com as urnas de todo Estado. No Rio Grande do Norte, 8.139 urnas serão utilizadas na eleição, destas 7.674 serão instaladas para votação e 465 fazem parte das urnas de contingência.



O procedimento de carga das urnas consiste na inserção de informações nas máquinas. Nelas são colocados dados dos candidatos que concorrem ao pleito e os dados dos eleitores de cada seção eleitoral. Para o 2º turno, esse processo irá atualizar as urnas, permanecendo somente os dados dos candidatos que estão na disputa.



Auditoria durante a carga das urnas



Além da carga, também é realizada a verificação dos sistemas e assinaturas digitais das urnas. Esse é um procedimento de auditoria das máquinas que geralmente é feito com representantes e fiscais dos partidos. 3% das urnas de cada zona eleitoral são testadas com um aplicativo, que verifica se os arquivos, programas e assinaturas digitais estão realmente nas urnas e alinhadas com o que está registrado e aprovado no sistema do TSE, após lacração do software.



Segundo Roberto Nascimento, coordenador de suporte técnico das zonas eleitorais de Natal, essa auditoria garante a integridade das urnas quanto às informações aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “O aplicativo faz essa verificação para dar segurança a nós que trabalhamos com as urnas, aos eleitores e a toda sociedade, para que todos fiquem tranquilos e sabedor de que o que foi aprovado no TSE, por ocasião da lacração, é o que está nas urnas eletrônicas de todo Estado. Não há com o que se preocupar em relação a haver uma fraude ou modificação dos programas, até porque conseguimos verificar através de uma amostragem se realmente está tudo de acordo”, disse Roberto.



Cronograma



O procedimento de preparação das urnas pode ser acompanhado por entidades fiscalizadoras: representantes da OAB; fiscais dos partidos, coligações e federações; e forças armadas. Além disso, também fica aberto para participação da comunidade. No link a seguir há o cronograma informando as datas e locais onde será realizado o procedimento nos diferentes municípios do estado.