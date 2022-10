Suspeitos trocam tiros com a PM de Upanema após arrastão em Governador Dix-Sept Rosado

Um homem de 20 anos, identificado como Diogo Pedro da Silva, foi baleado em um confronto com a Polícia Militar do município de Upanema, no início da tarde desta quarta-feira (19).

Diogo é suspeito de participar de uma arrastão que aconteceu na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, na manhã de hoje.

Segundo informações da Polícia Militar, um grupo praticou o crime no município e fugiu sentido Upanema. No retorno para o município, se deparou com uma guarnição da PM da cidade. Houve um confronto e Diogo acabou sendo alvejado na perna.

Ele foi socorrido para o hospital de Upanema, estabilizado e transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Diogo não corre risco de morte.

Os demais suspeitos conseguiram fugir para dentro de uma região de mata e até a última atualização desta matéria, às 16h05, ainda não haviam sido encontrados. Viaturas da região seguem em busca de localizá-los.