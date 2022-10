RN anuncia gratuidade nas tarifas de transporte rodoviário e metropolitano no 2º turno das eleições

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou que irá publicar, na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20), um decreto que estabelecerá a gratuidade das tarifas de transporte rodoviário e metropolitano de passageiros para o segundo turno das Eleições 2022.

A medida visa assegurar o deslocamento dos eleitores do Estado aos seus locais de votação, para o pleito que acontecerá no próximo dia 30.

Seguindo orientação da governadora Fátima Bezerra, os gestores das secretarias de Tributação (SET-RN), da Infraestrutura (SIN-RN), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) e Procuradoria Geral do Estado PGE) reuniram-se com representantes do setor de transporte na tarde desta quarta-feira (19).

Na oportunidade, celebraram acordo estabelecendo que a gratuidade será implementada entre os dias 29 e 30 de outubro para as linhas do sistema intermunicipal rodoviário e, para o sistema metropolitano, das 4 horas da manhã até meia-noite do dia 30, data do pleito.