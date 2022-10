Irmãos sofrem acidente na BR-304, próximo ao Pau Branco; um morre e o outro é socorrido para o HRTM

Os irmãos seguiam de Aracati/CE para Tibau/RN, na tarde desta sexta-feira (21), para trabalhar em uma empresa. Eles trafegavam em uma motocicleta, quando colidiram com um veículo, próximo à entrada do Pau Branco. Samuel da Silva Cândido, de 26 anos, morreu no local. O outro homem, ainda não identificado, foi socorrido com vida para o Hospital Regional Tarcísio Maia. A perícia do Itep foi acionada ao local para iniciar as investigações sobre a causa do acidente. O motorista do outro veículo, um Peugeot, fugiu do local.