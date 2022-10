Polícia pede ajuda para prender casal que matou vendedor de Açai em Mossoró-RN

A Polícia Militar pede apoio da população para localizar um casal que na noite desta sexta-feira, dia 21, matou o comerciante conhecido por Keka (Odicley Martins da Costa, de 38 anos), em seu local de trabalho no bairro Bom Jesus, zona sul da cidade de Mossoró-RN.

As testemunhas narraram que a vítima estava no Açai (funciona na casa dele) quando o casal chegou numa motocicleta e pediu o produto para viagem. A vítima preparou os copos de açaí e quando terminou de embalar, o assaltante teria anunciando que se tratava de um assalto.

Keka teria corrido dentro de casa e o assaltante, o perseguiu e o matou. Em seguida, o fato foi comunicado a Polícia Militar, que chegou ao local relativamente rápido, mas não conseguiu mais localizar os latrocidas (quem mata para roubar), que fugiram numa moto vermelha.

O corpo da vítima foi removido para exames mais apurados na sede do Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP). No local, os peritos do ITEP, junto com policiais civis de plantão, coletaram evidências para o processo de investigação, que deve ser concluído pela Divisão de Homicídios.

Keka deixou mulher dois filhos.

Quem tiver informações que possa levar a prisão do casal latrocida deve informar imediatamente no 190, da Central da Polícia Militar, ou ao número 181, da Polícia Civil.