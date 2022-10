Portal UOL: Distribuição de leite para famílias em extrema pobreza reduziu 87% no NE

Reportagem assinada por Carlos Madeiro, mostra que a distribuição de leite nos estados do Nordeste e em Minas Gerais é feita pelo Governo Federal, através do Ministério da Cidadania. num programa que se chama Alimenta Brasil, que distribuía até sete litros de leite por cada família cadastradas no Auxílio Brasil. Os cortes nos investimentos fez a distribuição de leite cair de 28,9 mil litros de leite em 2021 para para apenas 2,1 mil em 2022.

O leite distribuído através do Programa Alimenta Brasil a famílias em extrema pobreza nos Estados do Nordeste e de Minas Gerais, reduziu 87% no período de janeiro a agosto de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, conforme levantamento do colunista Carlos Madeiro, do UOL.

Governo corta 87% de doação de leite a famílias na miséria em NE e MG (uol.com.br )

O programa é do Governo Federal e é executado, pelo menos era, no território coberto pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). O Programa Alimenta Brasil é o antigo Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal.

O foco maior do programa do leite deveria chegar a 11 milhões dos 20 milhões de brasileiros que tem acesso ao Auxílio Brasil. Entretanto, com os cortes do Governo Federal, 54 produtores venderam apenas 236 mil litros de leite. No mesmo período do ano passado, 4.443 produtores de leite entregaram 5,9 milhões de litros para serem distribuído as famílias carentes. “Em janeiro de 2022 deste ano, nenhum livro de leite foi comprado, escreveu o colunista Carlos Madeiro.

2021 – 28.972.221 litros de leite

2022 – 2.147.944 litros de leite.

Investimentos/corte

2021 – Somente em novembro foram investidos R$ 13.192.481,34

2022 – De janeiro a agosto foram investidos R$ 7.453.264,22.

Para conferir a reportagem completa do Carlos Madeiro no UOL.