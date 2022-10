Polícia acionada para homicidio em Carnaubais e triplo assassinato em Itajá

Na ocorrência em Carnaubais, o corpo foi removido para exames e identificação oficial na sede do ITEP, em Mossoró; No caso da comunidade de Acuã, em Itajá, onde foi registrado um triplo homicídio na madrugada desta segunda-feira, 24, as vítimas já foram identificadas: Antônio Batista dos Santos, Henrique Eduardo Alves da Silva, e Leônidas Sobrinho Campos. Os dois casos com 4 assassinatos será investigados pela Polícia Civil de Assu.

A Polícia foi acionada durante a noite deste domingo para segunda-feira, 24 para duas ocorrências de crimes contra a vida no Vale do Açu. A Polícia confirma quatro mortos, num caso de homicídio em Carnaubais e de triplo homicídio na comunidade de Acauã, em Itajá-RN.

A vítima de Carnaubais é o mossoroense Francisco José de Oliveira, de 45 anos. Ele foi morto por dois homens que fugiram numa motocicleta. Eles usavam capuzes e não foi possível as testemunhas fazer identificação.

O corpo de Francisco José de Oliveira foi encaminhado para o Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró, onde passou por exames e sendo oficialmente identificado por familiares através de documentos e testemunhos.

Já o caso de Itajá, as vítimas são:

Antônio Batista dos Santos;

Henrique Eduardo Alves da Silva;

Leônidas Sobrinho Campos.

As primeiras informações apontam que os três estavam numa residência quando os bandidos chegaram gritando que era polícia, certamente para disfarçarem, e já atirando. Após os disparos, a PM foi acionada para o local, iniciando os procedimentos protocolares para estas situações.

A equipe do ITEP de Mossoro foi acionada no início da manhã e ainda não retornou. Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil, provavelmente da Delegacia de Polícia Civil de Assu, com apoio da Polícia Militar destacada nas duas cidades do Vale do Açu.