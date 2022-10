PC diz que disparos de arma de fogo durante carreata do PT em Macaíba não tiveram motivação política

Os disparos de arma de fogo que interromperam um evento em apoio a Lula (PT) em Macaíba, na Grande Natal, com a presença da governadora Fátima Bezerra (PT) não tiveram motivação política, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

O caso aconteceu na noite de domingo (23). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.

Nesta segunda-feira (24), a polícia confirmou que iniciou uma investigação sobre o assunto e recolheu depoimento de duas vítimas.

"Não teve motivação política", disse o delegado Cidórgeton Pinheiro, da delegacia de Macaíba, após o início das investigações. De acordo com ele, um homem estava sendo perseguido pelo autor dos tiros e entrou na multidão para tentar escapar do criminoso.

Apesar da tentativa de fuga, o homem de 23 anos foi atingido por três tiros: dois no tórax e um na perna. Ele está internado com quadro de saúde estável no Hospital Regional Deoclécio Marques, em Parnamirim, na região metropolitana, onde passou por cirurgia.

Outra vítima ferida foi uma mulher de 48 anos, atingida por estilhaços. Ela passou por atendimento médico e passa bem.

O autor dos disparos ainda não foi identificado pela polícia. Segundo o delegado, a suspeita inicial é de que o caso possa ter relação com briga entre facções criminosas rivais.

Na manhã desta segunda-feira (24), uma cápsula foi encontrada em frente a uma clínica veterinária, na rua onde o atentado aconteceu. Trabalhadores do estabelecimento também encontraram marcas de tiros na parede, ao chegar para trabalhar. O projétil foi recolhido pela polícia.

A governadora Fátima Bezerra (PT) publicou uma mensagem nas suas redes sociais, ainda na noite de domingo (23), dizendo que confia plenamente na segurança do Estado.

"Informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido em Macaíba", escreveu.