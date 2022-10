[COLUNA ESPLANADA] O mundo perdeu o interesse pelo Brasil e segue em stand by

[COLUNA ESPLANADA] Estados Unidos, União Européia e Ásia estão mais preocupados obviamente com as consequências sócio-geográficas e econômicas em seus mercados no atual cenário do que com o resultado da eleição no Brasil – ainda um gigante, mas que não chama mais atenção nos últimos anos e cuja relação internacional esmoreceu. No último dia 28 de setembro, a seis dias da eleição do 1º turno, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para o chanceler do Itamaraty Carlos França. Falaram sobre como o mundo está vendo o Brasil neste pleito, independentemente de quem vencerá a eleição para presidente. O mundo perdeu o interesse pelo País e segue em stand by.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2022 - Nº 3476

Brasil & mundo

Estados Unidos, União Européia e Ásia estão mais preocupados obviamente com as consequências sócio-geográficas e econômicas em seus mercados no atual cenário do que com o resultado da eleição no Brasil – ainda um gigante, mas que não chama mais atenção nos últimos anos e cuja relação internacional esmoreceu. No último dia 28 de setembro, a seis dias da eleição do 1º turno, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para o chanceler do Itamaraty Carlos França. Falaram sobre como o mundo está vendo o Brasil neste pleito, independentemente de quem vencerá a eleição para presidente. O mundo perdeu o interesse pelo País e segue em stand by.

La Escuela

Um recém-formado em Medicina pela Escuela Latinoamericana de Havana sofre para ter o direito de clinicar no Brasil. E isso mostra que o MEC está de olho nesses formados no exterior. O cidadão Marcelo Barbosa teve seu pedido rejeitado duas vezes pelo Conselho Nacional de Educação. Tentou revalidar o diploma pela Universidade Federal de Pernambuco. Com a negativa, migrou para a Federal do Maranhão. Em vão.

Candidato as 24h

Bolsonaro entrou de cabeça na sua campanha na tentativa de reeleição. Nos últimos 30 dias cumpriu só quatro dias de agendas no Palácio do Planalto. No dia 4 outubro, dois após o resultado do 1º turno, teve um último encontro com o atual vice, já eleito senador, Hamilton Mourão (Republicanos-RS).









Assédio no MMA

O Ministério do Meio Ambiente esconde processo administrativo contra um ex-funcionário protegido por Ricardo Salles. O cidadão de Brasília foi demitido por assédio moral e sexual, e continua blindado, sem o nome divulgado. As diligências correm internamente, com variados depoimentos. A assessoria não detalha, mas o nº do PAD é 2992/2022 e o Processo é o de nº 02000.001801/2022-31.

Radiografia da OAB

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil fez um raio-x da entidade: 50,4% dos advogados do Brasil estão no interior, enquanto 49,6% nas capitais. O País tem cerca de 1,3 milhão de profissionais registrados. Entre os Estados com maior número de advogados inscritos no interior estão SC (75,38%), MG (65,86%), RJ (60,06%), RS (58,71%), PR (58,63%) e SP (57%). A região Norte tem as unidades da Federação com a maior concentração de advogados nas capitais: Boa Vista (98,71%), Rio Branco (89,7%), Macapá (89,47%).

Praça reaquecida

A 1ª edição da Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae e IBGE, revela que os pequenos negócios recuperaram o faturamento em agosto, e estão com nível de receita 3% superior em comparação com o mesmo mês de 2021.Dentre as empresas, 38% apresentaram aumento de faturamento, 25% mantiveram o nível e 28% relataram perdas no período.

ESPLANADEIRA

# Lipe Diaz abre campanha no Catarse para edição da Revista HQ Cavalo de Pau. # Juliana Gabriel, da Tribu Education, abre inscrições para I Jornada Online Multiprofissional de Saúde Trans. # Estão abertas até dia 15 de novembro inscrições para Concurso Beleza Negra Africanidade 2022. # Domino's Pizza concorre ao prêmio Reclame Aqui. # Região Nordeste foi escolhida para lançamento do “Sortudin” - título popular da Brasilcap. # Audaces participa hoje do Denim City SP com palestra sobre NFT e Metaverso na moda.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)