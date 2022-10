Vagas de estacionamento para idosos são ampliadas em 80% no centro de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, seguindo sua política na promoção da mobilidade urbana, ampliou o número de vagas de estacionamento especiais destinadas aos idosos a partir dos 60 anos. Os novos espaços foram adicionados no centro da cidade, o modelo segue atual padrão estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).



A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) fez levantamento do número de vagas de estacionamento destinadas a idosos em Mossoró. Com objetivo de ampliar a oferta de espaços, o Departamento de Sinalização promove a adição de novas 25 vagas no bairro Centro, o equivalente a 80% dos espaços existentes.



Secretário de Mobilidade, Cledinilson Morais enfatiza que as novas vagas oferecem mais comodidade aos idosos. Destaca as novidades adotadas pelo município na promoção da mobilidade local. “Essa ampliação melhora de forma imediata a mobilidade local. Aquele idoso que tem mobilidade reduzida, agora vai ter mais locais para estacionar e seguir para seu destino. A ideia é justamente essa, trazer mais comodidade a esse público”, pontuou.



Cledinilson Morais complementa: “Mossoró também aderiu ao novo modelo da credencial de estacionamento voltada aos idosos. Antes era preciso comparecer a cada 1 ano para renovar a credencial, agora a credencial tem validade de até 5 anos, melhorando ainda mais a facilidade e comodidade ao documento”, completou.



Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, explica que é preciso estar munido da credencial de estacionamento para utilizar de forma legal os espaços destinados aos idosos. “Seguimos com nossa política trazendo melhorias na mobilidade de Mossoró. Ampliamos em 80% o número de vagas no centro da cidade, portanto, o idoso que precisar estacionar no bairro terá mais espaços disponíveis. É importante lembrar que o idoso deve estar com a credencial visível ao agente fiscalizador”, esclareceu.



A sinalização das vagas especiais foram adequadas. De forma pioneira, Mossoró já implementa o novo modelo estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito. A nova moldagem da sinalização horizontal passou a conter elementos atuais, com contornos acentuados, além do símbolo “+60”, evidenciando que a vaga é exclusivamente destinada aos idosos a partir dos 60 anos.



Segundo Luís Correia, o novo visual promove a identificação mais rápida do condutor. O especialista explica que é preciso ficar atento à nova sinalização implantada. “A sinalização mudou e Mossoró acompanhou essa modernização. Agora temos uma nova figura que identifica de imediato que aquele espaço é destinado aos idosos. Extremamente importante o condutor ficar atento a essa sinalização ao solo”, disse.



O Departamento de Engenharia segue estudando a viabilidade de ampliar o número de vagas para outras regiões da cidade. A proposta é melhorar a mobilidade local através da oferta de novos espaços de estacionamento destinados ao público com mobilidade reduzida.